Por Euronews

Asistió también el presidente ucraniano Volodímir Zelenski. Llegó a Francia para las celebraciones que marcan la mayor invasión anfibia en la historia militar para expulsar al Ejército alemán de Francia.

PUBLICIDAD

La visita del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski se produce mientras busca garantías de apoyo militar occidental a Ucrania, después de haber obtenido un permiso restringido para atacar objetivos dentro del propio territorio ruso.

El presidente estadounidense Joe Biden se unió a la ceremonia. Después de saludar a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, elogió la contribución de Estados Unidos a la liberación de Europa.

Biden reivindica la OTAN

Biden subrayó que Estados Unidos debe seguir desempeñando un papel internacional en el futuro: "Estados Unidos, la OTAN y una coalición de más de 50 países se mantienen firmes junto a Ucrania. No nos marcharemos. Porque si lo hacemos, Ucrania quedará subyugada y no terminará ahí. Los vecinos de Ucrania se verán amenazados. Toda Europa. Y no se equivoquen, los autócratas del mundo están observando de cerca lo que sucede en Ucrania, para ver si dejamos que esta agresión ilegal quede sin control. No podemos permitir que eso suceda. Rendirse a los matones, inclinarse ante los dictadores es simplemente impensable".

Los autócratas del mundo están observando de cerca lo que sucede en Ucrania, para ver si dejamos que esta agresión ilegal quede sin control. No podemos permitir que eso suceda. Rendirse a los matones, inclinarse ante los dictadores es simplemente impensable Joe Biden Presidente de los Estados Unidos

Las conmemoraciones del 'Día D' también contaron con la participación de la realeza del Reino Unido, el primer ministro británico, Rishi Sunak, y el presidente del país anfitrión, Emmanuel Macron.

Macron otorgó a once veteranos estadounidenses la Legión de Honor, la más alta distinción de Francia, durante las conmemoraciones en Colle-Ville Sur Mer.