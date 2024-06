Por Euronews

Frederiksen fue golpeada por un hombre que se acercó a ella en una terraza de la capital danesa el viernes pasado. La primera ministra dice que aún no se ha permitido reaccionar.

Ha sido algo completamente inesperado en Dinamarca. Cuando el viernes pasado un hombre se acercó a la primera ministra, nada hacia ver que se trataba de una agresión, tan espontánea como finalmente leve.

Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca no acaba de encajar los hechos: "Bueno, fue algo que se cruzó. Resulta muy violento ser golpeado. Me duele, y después me sentí un poco alterada. Pero probablemente también es algo que se ha acumulado un poco. Han estado sucediendo muchas cosas en los últimos años, y también hay algunas cosas desagradables que han aumentado aquí, tal vez especialmente después del ataque a Israel, con gritos y muchas amenazas de muerte y cosas así. Entonces, en cierto modo, esto se produjo junto a otras muchas cosas. No me he permitido reaccionar".

Violencia política en Europa

El ataque se produjo en medio de una serie de violencia política en toda Europa. El primer ministro de Eslovaquia,Robert Fico, sufrió heridas que pusieron en peligro su vida después de un intento de asesinato en mayo, que lo tuvo en el hospital durante dos semanas.

En Alemania, un candidato a las elecciones locales del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania fue atacado con un cuchillo después de perseguir a un hombre que quitaba carteles de campaña.

Fue pocos días después de que un oficial de policía alemán fuera apuñalado mortalmente por un demandante de asilo afgano y otros cinco personas resultaran heridas en el ataque con cuchillo contra un grupo de extrema derecha en la ciudad de Mannheim.

Esta reciente violencia se ha manifestado en el período previo a las elecciones europeas, que tuvieron lugar durante el fin de semana, y se produce en medio de profundas divisiones dentro de los países de la UE tanto sobre las normas de inmigración como por la masacre continuada de Israel en Gaza.