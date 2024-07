Sanfermines 2024: Origen, celebración, toros y leyenda

El 7 de julio se celebra San Fermín en España y con él empieza el primer encierro de las fiestas de Pamplona, los Sanfermines. Es una fiesta que agrupa a cientos de miles de personas y de calado internacional.

Los Sanfermines son un festival que se celebra anualmente en Pamplona, España. Comienza al mediodía del 6 de julio y termina a la medianoche del 14 de julio.

El día 6 de julio se realiza la ofrenda al santo y se da por comenzadas las fiestas con el tradicional chupinazo. Este festival es conocido internacionalmente gracias, entre otros a Hemingway, que inmortalizó el festejo en su obra 'The sun also rises'.

Durante los días siguientes y hasta el 14 de julio se lleva a cabo a las 8.00 horas un encierro. Se suelta un grupo de toros y unos cabestros por un circuito cerrado con un vallado dentro de la ciudad de Pamplona que acaba en la plaza de toros.

Tanto locales como turistas participan en este evento en el que corren delante de los toros. Hoy se ha llevado a cabo el encierro con los toros de la ganadería gaditana La Palmosilla. Durante las tardes hay corrida de toros en esa misma plaza.

El último día, 14 de julio, y para cerrar los festejos se canta al santo el tradicional "Pobre de mi".

Origen de los Sanfermines, no siempre se celebraron el 7 de julio

La leyenda de San Fermín se originó en el siglo XI en la ciudad francesa de Amiens, que entonces era la capital de la región de Picardía. Más tarde, esta leyenda llegó a la ciudad de Pamplona, donde San Fermín se convirtió en una figura de devoción para la población local.

La leyenda relata que había un senador llamado Firmo, que vivía en la época de los emperadores romanos Diocleciano y Maximiano, y que era el gobernador de la región. Este senador tenía un hijo al que llamó Fermín.

Se dice que un sacerdote llamado Honesto llegó a la Pamplona romana enviado por San Saturnino para evangelizar la ciudad, y que el senador Firmo se convirtió al cristianismo junto con su familia. Fermín, su hijo, fue instruido por Honesto y comenzó a predicar en los alrededores cuando tenía 17 años.

A los 24 años, Fermín fue confirmado como obispo por Honorato, el prelado de Toulouse. A los 31 años, Fermín partió para predicar el Evangelio en Galia: primero en Aquitania, Auvernia y Anjou, y finalmente en Armens, donde logró muchas conversiones y fue encarcelado.

El 25 de septiembre, sufrió el martirio y muerte por decapitación. Es por ello que se celebraba originalmente en esta fecha para honrar al santo.

El festival combina dos eventos medievales:

Las ferias comerciales se celebraban al comienzo del verano.

Las ceremonias religiosas en honor al santo tenían lugar a finales de septiembre y principios de octubre. En 1591, se trasladaron a julio para coincidir con la feria, marcando el inicio de los Sanfermines. En 1592 ya se celebró la semana de San Fermín desde el 6 de julio hasta el 14 de julio.

Decálogo de los Sanfermines 2024, normas y recomendaciones

Según la rueda de prensa del concejal delegado de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Endika Alonso, se ha producido este material a petición de los consulados de los países de donde provienen habitualmente más turistas a los Sanfermines.

Los datos más recientes indican que el 17 % de las personas eran extranjeras, mayoritariamente procedentes de Francia, y el 39 % procedentes de otras provincias nacionales, principalmente de Gipuzkoa, Madrid y Bizkaia

Entre las normas del festejo, Pamplona ha creado un decálogo tanto sobre los encierros sobre la convivencia estos días en la ciudad:

En el Chupinazo

No se podrán introducir en la Plaza Consistorial y Plaza del Castillo: palos, vidrios, latas de bebida o cualquier otro elemento susceptible de originar daños directa o indirectamente.

Ante el riesgo de cortes. Se recomienda no acceder a la Plaza Consistorial, Plaza del Castillo o a las zonas de ocio del Casco viejo con calzado inapropiado, como chancletas, sandalias o similares.

Encierros

Respeta las normas. Para minimizar el riesgo, las medidas de seguridad que regulan el encierro han de ser cumplidas con el máximo rigor y se deben atender siempre las indicaciones del personal que lo vigilan.

Sal del recorrido si te lo indican. Todas las personas participantes en la carrera deberán atender las instrucciones de la Policía y del personal técnico y deberán salir del recorrido si así se les requiere.

No es un acto para menores de edad. No podrán participar en el encierro los/las menores de 18 años. A partir de las 07:15 horas y hasta su finalización no deberán permanecer en su recorrido.

Queda prohibido y será sancionado:

Permanecer en el recorrido en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas.

Llevar vestuario o calzado inadecuado para correr o portar objetos inconvenientes para la seguridad

Citar a los toros o llamar su atención.

Pararse en el recorrido de manera que se dificulte la carrera o refugio a quienes corren.

Utilizar cualquier medio grabador de imagen o sonido, incluso telefonía móvil, dentro del recorrido o del vallado, sin autorización.

Si te caes. Cúbrete la cabeza con las manos, encoge el cuerpo y no te levantes hasta que pase la manada.

En las vaquillas

Respeta al animal, no es un juego. En las ‘vaquillas’ se prohíbe agarrar, hostigar o maltratar a las reses y dificultar su salida o su retirada. Se pueden producir lesiones importantes, extrema la precaución.

En la ciudad

Denuncia las agresiones sexistas contra cualquier mujer. Serán implacablemente perseguidas y sancionadas. Si eres víctima o presencias una, llama al 092 o al 112. Como víctima, no estarás sola, ayudarte será nuestra prioridad (asistencia letrada, psicológica y acompañamiento gratuito).

Pamplona es una ciudad segura, pero se recomienda adoptar medidas preventivas ante robos y hurtos:

Intenta prescindir de bolsos, riñoneras y carteras.

Se recomienda portar la documentación personal, teléfono móvil y dinero en efectivo en los bolsillos delanteros del pantalón y, si fuera posible, en bolsillos internos.

Este tipo de actividad delictiva se da preferentemente en los lugares de grandes aglomeraciones.

No te pases con la bebida y, en cualquier caso, evita quedarte dormido en lugares públicos.

Primer encierro de 2024, ganadería La Palmosilla

El primer encierro de San Fermín 2024 transcurrió sin complicaciones. Los toros de la ganadería La Palmosilla recorrieron los 848 metros desde los corrales de Santo Domingo hasta la plaza de toros de Pamplona en un tiempo de cuatro minutos y siete segundos. Afortunadamente, no hubo heridos por asta de toro.

Aunque no se registraron incidentes preocupantes, en el tramo final, dos astados se quedaron dando vueltas por la plaza. El trabajo de los dobladores fue clave para que los toros entraran a los chiqueros, evitando complicaciones ante la gran aglomeración de corredores que incitaban a los dos animales.

En cuanto a los heridos, el encierro de este año, el primero de la edición de 2024, finalizó con seis heridos: cinco con policontusiones y uno con traumatismo craneoencefálico. Este último, un hombre de 46 años, recibió un pisotón en la cara y se encuentra actualmente en observación en el Hospital Universitario de Navarra.

Protestas animalistas también presentes por los toros

El movimiento animalista ha protestado este año durante el comienzo de los festejos por el uso de toros en las mismas. Si bien en los encierros no se mata a los toros, sí que se hace durante las tardes en las corridas.

La tendencia general en España es notablemente hacia la reducción de corridas y festejos con toros.