Los aliados de la OTAN en Washington DC critican los acercamientos del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, a Moscú, afirmando que no son útiles ni "promueven la causa de la paz".

Otros, como el ex embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Ivo Daalder, afirman que Orbán no tiene la influencia necesaria para ser tan disruptivo y que es "demasiado insignificante" y "demasiado pequeño" para influir en la seguridad occidental", afirmó.

"En última instancia, no es capaz de marcar un rumbo diferente. En última instancia, tiene que acceder a donde la mayoría, la gran mayoría, a donde la mayoría de la gente quiere ir", dijo a 'Euronews'.

Daalder, que ahora es director general del Consejo de Chicago sobre Asuntos Mundiales, hablaba al margen de la cumbre de la OTAN en Washington DC, donde los aliados se reúnen para conmemorar los 75 años de la alianza.

Los aliados cargan contra la visita de Orbán a Moscú

El creciente consenso entre los aliados es que la visita de Orbán a Moscú fue innecesaria y no expresó la realidad de que Moscú es el agresor y que los ucranianos están sufriendo como consecuencia de las acciones del presidente ruso Vladímir Putin.

"No nos parece útil", dijo el asesor especial de Estados Unidos para Europa en el Consejo de Seguridad Nacional, Michael Carpenter. "No vemos que haga avanzar el proceso de paz y desde luego no ayuda a Ucrania", declaró a la prensa.

"Su misión no estaba coordinada, sabíamos que no iba a tener éxito porque Putin no quiere la paz, quiere el control de Ucrania". "Putin se lo demostró a él y a todos nosotros con el horrendo ataque a un hospital infantil en Kiev", dijo una fuente ucraniana a 'Euronews'.

El primer ministro holandés entrante, Dick Schoof, dijo antes de su primera cumbre de la OTAN que Orbán no tiene "ningún mandato" para hablar en nombre de la UE con Putin, palabras que coinciden con las del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quién dijo en un mensaje en X que "la Presidencia rotatoria de la UE no tiene mandato para dialogar con Rusia en nombre de la UE".

Daalder afirma que el auge de los partidos de extrema derecha es "preocupante" en lo que respecta a la unidad y la confianza necesarias para que la OTAN y otras instituciones internacionales funcionen.

"Ciertamente hay un viento que sopla con bastante fuerza hacia la extrema derecha. Y lo estamos viendo en toda Europa y, de hecho, en Estados Unidos con creces", añadió.

Una extrema derecha más nacionalista

En su opinión, la extrema derecha no sólo es más "autoritaria", sino también "más nacionalista", lo que va en contra de la promesa de seguridad colectiva.

"Y en un mundo en el que la Unión Europea trata de compartir la soberanía y la OTAN trata de la idea de la seguridad colectiva, la idea de que la seguridad de tu vecino es vital para tu propia seguridad", dijo.

Mientras tanto, Daalder afirma que tanto Ucrania como la OTAN tienen que hacer más para aumentar la probabilidad de que Rusia sea derrotada, lo que incluye movilizar a hombres y mujeres más jóvenes para que luchen en las fuerzas ucranianas.

"Ucrania necesita movilizar mano de obra. Esta guerra la libran personas de 40 años. Ninguna otra guerra en la historia ha sido librada por personas de 40 años", dijo.

"Hay que conseguir jóvenes de 18 años, de 20 y de 21, que es en lo que se basan todos los Ejércitos del resto del mundo", afirmó.

Daalder también se muestra crítico con la ambición planteada por los aliados para esta trascendental cumbre, y afirma que Ucrania debería ser invitada a convertirse en miembro de la alianza.

"Hubiera sido mejor un compromiso más estratégico para el ingreso de Ucrania en la OTAN. No basta con decir que (Ucrania) se convertirá en miembro", afirmó.

"Rusia no renunciará a su objetivo de controlar Ucrania a menos y hasta que Ucrania se integre en las instituciones occidentales, en la Unión Europea, en la OTAN", concluyó.