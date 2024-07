El actual presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha cargado contra Orbán en su cuenta de X, diciendo que el primer ministro húngaro "no tiene derecho a representar a la UE en Moscú".

La visita sorpresa del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, a Moscú ha provocado reacciones inmediatas en Bruselas. El viaje no programado de Orbán se produce justo después de que el primer ministro visitara Kiev, donde se reunió con el presidente Zelenski.

El actual presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, recordó que Orbán no tiene derecho a representar a la UE en Moscú. "La Presidencia rotatoria de la UE no tiene mandato para dialogar con Rusia en nombre de la UE. No pueden tener lugar debates sobre Ucrania sin Ucrania", dijo en su cuenta de X.

El Gobierno húngaro dice que sus prioridades para la UE como parte de la Presidencia de seis meses incluyen una línea fuerte en materia de Migración, Ampliación y Defensa.

Hungría sigue bloqueando los 6.600 millones de euros de apoyo militar a Ucrania

"El Gobierno húngaro tomó la decisión de brindar una amplia gama de apoyo a Ucrania, incluido el humanitario, pero no brindar apoyo militar directa o indirectamente a Ucrania", dijo el ministro de Asuntos de la UE del Ejecutivo de Orbán, János Bóka.

El Gobierno húngaro ha prometido ser un intermediario honesto y trabajar duro en la transición al nuevo Colegio de Comisarios a pesar de que Viktor Orbán votó en contra de Ursula von der Leyen para un segundo mandato como presidenta de la Comisión Europea.

Sin embargo, a algunos Estados miembros les preocupa que el bloqueo constante por parte de Hungría en cuestiones relativas a Ucrania, ya sea militar, financiera o en las áreas de Ampliación, siga causando consternación.