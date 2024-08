Este fin de semana en París terminan los Juegos Olímpicos que dejarán sensaciones positivas, y negativas (polémica del agua del Sena) y pondrán punto y final a unos Juegos que han apostado por la inclusividad como máxima.

En unos Juegos que se acercan a su cierre, y ya sabemos qué artistas actuarán en su gala de clausura, muchas son las competiciones en las que España está cerrando con nota.

Ayer fue un día histórico con España con un doblete de oro tanto en fútbol masculino como en triple salto masculino. Hoy hay muchas competiciones en las que los atletas españoles todavía optan a medalla.

Os dejamos una lista con horario de España y las distintas competiciones de los Juegos Olímpicos de París así como los deportistas españoles con opciones a medalla.

Competiciones de los Juegos Olímpicos con opciones a medalla hay hoy, sábado 10 de agosto

08:00 : Atletismo - Maratón masculino - Ibrahim Chakir, Tarki Novales, Yago Rojo

10:30 : Piragüismo esprint - K1 500m femenino, semifinales - Estefanía Fernández, Begoña Lazkano

11:30 : Piragüismo esprint - K1 1000m masculino, semifinales - Francisco Cubelos, Adrián del Río

11:40 : Piragüismo esprint - C1 200m femenino, semifinales - María Corbera, Antía Jácome

13:30 : Pentatlón moderno - Individual femenino, semifinales - Laura Heredia

15:35 : Waterpolo - Femenino, partido por la medalla de oro - Australia vs. España

17:59 : Ciclismo en pista - Madison masculino, final

19:05 : Atletismo - 800m masculino, final - Mohamed Attaoui

19:30 : Atletismo - Lanzamiento de jabalina femenino, final - Yulenmis Aguilar

19:30 : Natación artística - Dúo, rutina libre

19:50: Atletismo - 5000m masculino - Thierry Ndikumwenayo

Además de esas competiciones hoy se celebran las finales de los Juegos Olímpicos de París 2024 de voleyball masculino, 13:00 Francia - Polonia, la final de fútbol femenino, 17:00 Brasil - EE.UU. y una final épica de baloncesto masculino en la que los anfitriones se enfrentan a EE.UU. a las 21:30.

Cómo fue la jornada del viernes en los Juegos Olímpicos

La boxeadora argelina Imane Khalif batió en la final a la china Yang Liu en la categoría de 66 kg por 5 rounds a cero. La argelina ha sufrido una de las grandes polémicas de estos juegos tras la retirada de una púgil italiana a menos de un minuto del primer round.

La argelina Imane Khelif celebra su victoria sobre la china Yang Liu en la final femenina de boxeo de 66 kg. AP/John Locher

Khelif ha sido víctima de una persecución por su género ya que aunque naturalmente tenga testosterona a niveles femeninos, un análisis cromosómico no determinaría su sexo como femenino.

La boxeadora argelina Imane Khelif muestra orgullosa su medalla de oro femenina en 66 kg, el viernes 10.08.2024 en París. AP/Ariana Cubillos

La boxeadora argelina finalmente consiguió su medalla ante una dura Yang Liu que no lo puso fácil, convirtiéndose en la primera medallista de su país en boxeo y la segunda medalla de oro histórica.

Verano dorado para el fútbol español con la victoria de la Roja

Con dos goles de Sergio Camello en la prórroga, España se hizo con la medalla de oro en la final olímpica de fútbol masculino tras imponerse por 5-3 a Francia.

La emocionante victoria en el Parque de los Príncipes completó un verano dorado para el fútbol español, tras el triunfo de la selección absoluta en la Eurocopa el mes pasado.

Medalla de oro en fútbol masculino Aurelien Morissard/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

La selección femenina, sin embargo, no logró colgarse una medalla al perder por 1-0 ante Alemania en la final por el bronce, quedándose a las puertas. La guardameta alemana Ann-Katrin Berger detuvo un penalti en el minuto 9 del tiempo añadido a la española Alexia Putellas, ganadora del Balón de Oro, que rompió a llorar tras el pitido final.

Giulia Gwinn marcó el gol de la victoria en el minuto 64 desde el punto de penalti, tras recibir una falta de la guardameta española Cata Coll.

Rai Benjamin consigue el oro en los 400 metros vallas

Después de tres medallas de plata en los 400 metros vallas en los Juegos Olímpicos y los campeonatos del mundo, Benjamin se impuso con contundencia al noruego Warholm y al brasileño Dos Santos.

"Lo he conseguido", declaró el atleta de 27 años tras la carrera. "Me ha eludido tanto tiempo. ... Creo que nunca lo dudé. Se trataba más bien de mantener la paciencia y seguir apareciendo cada día, y algo tiene que temblar. Me dije a mí mismo: 'Esto tiene que salir a mi manera en algún momento'. Y hoy ha sido así".

Sha'Carri Richardson impulsa a las estadounidenses en el 4x100 olímpico

Richardson se colgó su primera medalla de oro olímpica con una remontada para Estados Unidos en el 4x100 olímpico, y luego se hizo a un lado para ver cómo los hombres estadounidenses prolongaban su racha a 20 años sin medalla en los Juegos.

Sha'carri Richardson, de Estados Unidos, celebra tras ganar la final femenina de relevos 4 x 100 metros en los Juegos Olímpicos de Verano 2024, el viernes 9 de agosto de 2024, AP/Petr David Josek

Un halterófilo búlgaro gana el oro 15 meses tras un accidente que le seccionó el tendón de Aquiles

El búlgaro Karlos Nasar ganó la medalla de oro de halterofilia batiendo dos récords mundiales, poco más de un año después de que le cayera encima el lavabo de un hotel y le seccionara el tendón de Aquiles izquierdo.

Nasar se estaba duchando la noche anterior a una ceremonia de entrega de premios en mayo de 2023 cuando cogió el champú y lo presionó, provocando que el lavabo se desprendiera de la pared y le cayera encima. Tras ser operado de urgencia y perderse seis meses, regresó en diciembre y estableció el récord mundial de levantamiento de peso que superó en esta prueba.

Nasar en la final de levantamiento de peso AP/Kin Cheung

Nasar, de 21 años y natural de París, levantó 180 kg en arrancada y 224 kg en envión, récord mundial, para proclamarse campeón en su debut olímpico con una marca de 404 kg, también récord mundial.

China lleva 7 de 7 oros en saltos de trampolín en los Juegos Olímpicos de París y busca una barrida sin precedentes en los ocho

China suma 7 de 7 oros en saltos de trampolín en los Juegos Olímpicos de París. Sólo le falta uno para conquistar los ocho oros de los Juegos.

¿Hay presión? Esa fue la pregunta que se hizo Chen Yiwen, ganadora del trampolín de 3 metros femenino para China.

"Creo que esa presión nos empuja a trabajar más duro, para no defraudar a la gente", declaró Chen.

El jugador de tenis de mesa Ma Long hace historia con su sexta medalla de oro olímpica

Ma Long se convirtió en el deportista chino con más medallas de oro en la historia de los Juegos Olímpicos al ayudar a China a ganar la final masculina por equipos de tenis de mesa.

China se impuso a Suecia en su quinta victoria olímpica consecutiva en la prueba por equipos, y Ma se aseguró su sexto oro para convertirse en el deportista olímpico de tenis de mesa más condecorado.

El chino Ma Long, con su compañero de equipo Wang Chuqin, juega contra los suecos Anton Kallberg y Kristian Karlsson durante el partido de tenis de mesa masculino por equipos Petros Giannakouris/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

A sus 35 años, ha ganado al menos una medalla de oro en todos los Juegos Olímpicos desde Londres 2012.

Harrie Lavreysen revalida su título olímpico de velocidad y las italianas se cuelgan el oro en la madison de ciclismo en pista

El holandés Lavreysen arrasó en su semifinal al mejor de tres contra el británico Jack Carlin, y luego barrió al australiano Matthew Richardson en la final, dando al brillante ciclista de pista de los Países Bajos su segunda medalla de oro de los Juegos de París.

"En las semifinales me esforcé mucho por no cometer errores", declaró el corredor de 27 años. "Estaba incluso más nervioso que para la final, porque sabía que para la final, por fin, podía tirar todo lo que tengo".

Harrie Lavreysen, de Holanda, celebra la medalla de oro en la prueba de velocidad masculina, en los Juegos Olímpicos de Verano, el viernes 9 de agosto de 2024. AP/Ricardo Mazalan

En la madison femenina, el equipo italiano de Chiara Consonni y Vittoria Guazzini ganó una vuelta al campo y luego ganó suficientes puntos en los sprints intermedios para hacerse con el oro.

Aquí podrás consultar el medallero en tiempo real tanto por países como la suma de los países de la Unión Europea.