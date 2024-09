Frederico Morais, presidente del Sindicato Nacional de la Guardia de Prisiones, denuncia la falta de seguridad en las cárceles portuguesas por falta de personal.

Tras la fuga de cinco presos del Vale dos Judeus, el Ministerio de Justicia anunció auditorías urgentes de los sistemas de seguridad y gestión de las 49 prisiones del país. Auditorías que, para los carceleros, han llegado demasiado tarde.

"Sabemos que no hay seguridad en las cárceles portuguesas, en ninguna cárcel", declaró a 'Euronews' Frederico Morais, presidente del Sindicato de Guardias de Prisiones en Portugal.

Desactivación de las torres de vigilancia

Uno de estos fallos de seguridad es la desactivación de las torres de vigilancia , que fueron sustituidas por un sistema de cámaras automático debido a la falta de personal. Estas torres no sólo vigilaban a los presos, sino que también permitían detectar cualquier movimiento extraño fuera de la prisión.

"La periferia tiene que estar asegurada por personas. Tiene que haber seres humanos para vigilar y las torres a nivel nacional están casi todas desactivadas, porque no hay guardias que trabajen dentro de las cárceles", explica el sindicalista.

Además de la falta de medios, los guardias penitenciarios se quejan de la acumulación de funciones para las que no tienen formación, sobre todo en lo que se refiere a la reinserción social de los presos.

Las infraestructuras están deterioradas, el sistema penitenciario está obsoleto Frederico Morais Presidente del Sindicato de Guardias de Prisiones en Portugal

"No hay guardias, no hay vehículos, las infraestructuras están deterioradas, el sistema penitenciario está obsoleto. Seguimos diciendo que no podemos ser el único país de Europa que ha combinado el castigo con la reinserción", añade.

"No podemos combinar una fuerza de seguridad con la reinserción, porque somos guardias de prisiones, nuestro trabajo es garantizar la seguridad de las cárceles y no reinsertar a los presos en la sociedad", afirma Frederico Morais.

24 prisiones por encima del límite

A este problema se añade el hacinamiento en las cárceles. Las cifras de 2023 muestran que la ocupación supera el 90% y ya se considera de alto riesgo. Hay 24 prisiones por encima del límite. Entre ellas la de Oporto que, con capacidad para 675 personas, tuvo 872 presos el año pasado.

Sólo en 2023 se fugaron nueve reclusos. Todavía no hay datos sobre el número de fugas en 2024, pero al menos cinco se incluirán en el próximo informe de la Dirección General de Reinserción y Servicios Penitenciarios, debido a la fuga del 7 de septiembre en la prisión de Vale de Judeus, en Alcoentre.