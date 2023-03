El COVID-19 pudo salir accidentalmente de un laboratorio, según el FBI

Desde que comenzó la pandemia de Covid hace tres años, su origen ha sido tema de debate científico y político. Actualmente existen dos teorías principales: La primera: el virus pasó de los animales a los humanos, probablemente en un mercado de Wuhan, China. La segunda teoría: el virus se propagó desde el Instituto de Virología de Wuhan tras un accidente.

¿Hubo una fuga accidental de un laboratorio en China?

Este miércoles, esta teoría ha cobrado fuerza tras las declaraciones del director del FBI, Christopher Wray, que ha dicho en Fox News que "probablemente" el coronaviruws se originó en un "laboratorio controlado por el Gobierno chino". Pero la comunidad científica está menos dividida sobre la cuestión.

Los virólogos afirman que hay datos "muy convincentes" que apuntan a un origen animal o lo que ellos llaman zoonótico. Concluyen que lo más probable es que el coronavirus se propagara desde un animal salvaje enjaulado a las personas en el mercado de mariscos en diciembre de 2019.

Y una de las críticas de los científicos es que no ven las pruebas en las que el FBI se basa para afirmar la filtración del laboratorio.

"El problema es que la información no se comparte. Así que es muy difícil ver cómo se compara con la información que hay sobre la propagación zoonótica. Si llegan nuevas pruebas que haya que revisar y entonces tal vez se llegue a una conclusión diferente, eso no es un problema. El problema es que esto no es una discusión científica, sino política. Y mezclar ambas cosas, en mi opinión, dificulta mucho el debate", asegura Marion Koopmans, viróloga y jefa del Departamento de Virociencia del Erasmus MC.

Mientras no haya una investigación concluyente, todas las hipótesis están abiertas

Una investigación conjunta de China y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2021 calificó de "extremadamente improbable" la teoría de la fuga en el laboratorio. Sin embargo, la investigación ha sido criticada y la OMS ha pedido desde entonces una nueva investigación.

En una declaración facilitada a #THECUBE por correo electrónico, un portavoz de la OMS afirmó que "pedimos a China y a la comunidad científica que realicen los estudios necesarios en esa dirección. Hasta que no tengamos más pruebas, todas las hipótesis siguen sobre la mesa".

Mientras tanto, algunos virólogos como Marion Kopemans temen que la declaración del FBI pueda provocar una nueva oleada de hostigamiento contra los científicos:

El FBI debe compartir la información con responsabilidad en este tema tan controvertido

"Nos preocupa. Se trata de un tema muy controvertido, Espero que realmente actúen con mucha responsabilidad y compartan la información para que se pueda hacer un seguimiento", concluye Marion Koopmans, viróloga y jefa del Departamento de Virociencia del Erasmus MC.

Pero los científicos también nos recuerdan que es extremadamente complicado llegar a una conclusión definitiva...

Se tardaron 29 años en identificar el origen del ébola y 26 en el caso del Sida. Así que puede que tardemos en tener una respuesta concluyente...