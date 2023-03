La guerra de Rusia en Ucrania ha provocado un aumento de la demanda de armas y vehículos, y muchos aliados han enviado suministros a Ucrania para ayudar al país a defenderse.

Esto ha aumentado demanda de armas y vehículos señuelo hinchables: el negocio de una empresa creció un 30% el año pasado.

La empresa tecnológica checa Inflatech fabrica más de 30 señuelos militares hinchables diferentes, desde tanques y vehículos blindados hasta aviones y armas de gran tamaño.

Incluso produce versiones de señuelos del sistema de cohetes HIMARS, de fabricación estadounidense, que se han enviado a Ucrania en medio de miles de millones de dólares de ayuda militar occidental.

El Director General de Inflatech, Vojtech Fresser, no aclara si sus señuelos son utilizados por las fuerzas ucranianas que luchan contra los invasores rusos, pero declaró el lunes que su negocio aumentó más de un 30% el año pasado.

Espera que el crecimiento se mantenga en cifras de dos dígitos durante al menos otros tres o cinco años.

Aunque no se pronunció directamente sobre el apoyo a Ucrania, dijo: "Me imagino que si queremos apoyar a un país socio que tiene problemas, le enviaremos señuelos hinchables. Puede que ya los tenga, y si no, los tendrá, seguro".

Inflatech, con sede en la ciudad septentrional de Decin, produce actualmente hasta 50 señuelos al mes.

Se venden a una serie de países miembros de la OTAN no especificados, y todas estas exportaciones tienen que ser aprobadas por sus gobiernos.

La empresa utiliza materiales ligeros, como la seda artificial, por lo que el peso total de un tanque falso es de hasta 100 kg. Se necesitan cuatro soldados para manejar un señuelo, y bastan 10 minutos para desenvolver e inflar una pieza falsa de material militar.

Los señuelos pueden contribuir al esfuerzo bélico engañando a las fuerzas enemigas. El truco consiste en engañar a las cámaras, termocámaras y radares para hacerles creer que han localizado un objetivo y utilizar misiles caros para destruirlo.

"Si obligo al enemigo a destruir una cosa mía utilizando algo que cuesta cuatro veces, pero que en realidad podría ser 20 veces más caro, entonces yo soy el ganador económicamente", dijo Fresser.

Los señuelos que originalmente se desarrollaron con fines de entrenamiento pueden costar hasta 100.000 dólares (93.795 euros) cada uno.

Fresser dijo que preferiría fabricar juguetes para niños. "Pero primero tenemos que garantizarles un mundo seguro. Después, con suerte, volveremos a los proyectos civiles", dijo.