La Unión Europea y el jefe de Twitter Elon Musk están enfrentados por las políticas de moderación de contenidos del gigante de las redes sociales.

Ley para obligar a controlar los contenidos

Según el diario The Financial Times, los reguladores de la UE han pedido a Musk que contrate a más personas para verificar y vigilar los contenidos ilegales y la desinformación. Todas las grandes redes sociales tendrán que cumplir la Ley de Servicios Digitales de la UE, que entrará en vigor plenamente en 2024. Obligará a plataformas como Twitter a adoptar medidas para luchar contra los contenidos ilegales o se expondrán a cuantiosas multas.

Moderar con inteligencia artificial

Pero hay dudas sobre si Twitter va a ser capaz de cumplir con estas nuevas y estrictas normas, después de que Musk despidiera a más de la mitad del personal, incluyendo equipos enteros de moderación de contenidos. Y el nuevo propietario de Twitter quiere utilizar inteligencia artificial y voluntarios para vigilar el contenido. Hemos hablado con Melissa Ingle, antigua experta en ciencia de datos de Twitter.

Antes de ser despedida, su trabajo consistía en vigilar la plataforma en busca de desinformación política. Y al igual que otros críticos, cree que los moderadores humanos son esenciales para interceptar la desinformación y los contenidos de odio.

"Necesitas a expertos en ciencia de datos porque hay unos 30 millones de tuits por hora. O 500 millones al día. Y necesitas a los seres humanos porque aunque los algoritmos son muy buenos , todavía se cuela mucho. Y la situación está cambiando tanto que necesitas esa interacción a nivel humano".

Aumento de los discursos de odio

Desde los despidos masivos en Twitter, los analistas han notado un aumento de los discursos de odio y acoso, así como desinformación y otros problemas.

"Una de las mayores fuentes de desinformación fueron los Gobiernos estatales tratando de difundir propaganda política. Así que estamos viendo más de eso, así como todo el discurso de odio. Y en segundo lugar, estamos viendo un aumento de las caídas del sitio. Así que estoy muy preocupada por estas dos cosas: los aumentos de los discursos de odio y este incremento de los problemas del sitio web.

No hay suficientes voluntarios

Otras preocupaciones que se han planteado es que Twitter no tiene suficientes moderadores voluntarios, como, por ejemplo, Wikipedia. y también tiene un pobre historial al vigilar los tuits que no están en inglés, según Eliska Pirkova, analista política del grupo de derechos digitales Access Now.

"La falta de moderadores humanos, la insuficiente formación en derechos humanos y sus sistemas de moderación de contenidos, que se están entrenando sobre todo para la lengua inglesa y el público anglófono o más occidental, en contraste con las lenguas minoritarias o las lenguas del Sur global. Ese es el principal problema"

¿Y ahora qué? Las mayores plataformas de redes sociales, como Twitter tienen de plazo hasta el 1 de septiembre de 2023 para cumplir con la ley o se enfrentarán a una multa de hasta el 6% de sus ingresos anuales.