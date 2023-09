Por Cèsar Sempere

Cientos de vecinos de Elx, la tercera ciudad más poblada de la Comunidad Valenciana, han tomado parte en varias manifestaciones para protestar por las acciones de la nueva corporación que gobierna la ciudad, que pretende terminar con varios carriles para bicicletas.

Calles llenas de ciclistas. Esta fue la respuesta ciudadana a la supresión de tres tramos de carril bici anunciada por el nuevo Gobierno conservador, formado por el Partido Popular y el ultraderechista Vox.

PUBLICIDAD

Cientos de vecinos de Elche, la tercera ciudad más poblada de la Comunidad Valenciana, con unos 235 000 habitantes, recorrieron en bicicleta este tramo, el más polémico, que resulta imprescindible para ir a cualquier punto de la ciudad sin tener que evitar el centro urbano. Dos meses después, este tramo de 1 kilómetro ha sido suprimido por las nuevas autoridades políticas locales.

"He tenido algún accidente, yendo en bicicleta, y aseguro que, en el momento en el que quiten los carriles bici, no la voy a volver a coger, porque me da miedo", declara Manuela Campello, ciudadana que reside en Elx.

El Partido Popular argumenta que no está en contra de estos carriles bici, pero que algunos están mal colocados, lo que los hace peligrosos y conflictivos con el tráfico automovilístico. Una postura compartida por la Asociación de Comerciantes.

"Si los carriles bici nos quitan aparcamientos, nos quitan carriles de circulación... pues es un problema. El carril bici es necesario, porque la ciudad lo demanda, pero debe estar bien ubicado. Hay que buscar el recorrido idóneo", afirma Carmen Alarcón, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Mercado Central.

Pero la seguridad y la ubicación no son los dos únicos puntos de fricción, entre ciclistas y automovilistas. Algunos carriles bici de Elche se financiaron como parte de un proyecto más amplio de la UE para desarrollar zonas de bajas emisiones en la ciudad. Según Esther Díez, exconcejala de Movilidad, la ciudad podría tener que reembolsar los fondos recibidos.

"Elx ha recibido cerca de 15 millones de euros, de fondos europeos que se ven en peligro, si no se desarrolla la zona de bajas emisiones, porque estos fondos están condicionados a desplegar toda esa zona que garantice la calidad del aire en la ciudad", señala Esther Díez, exconcejala de Movilidad y actual concejala de Compromís.

La nueva corporación local, que ha declinado hacer comentarios, ha anunciado la creación de 1500 nuevas plazas de aparcamiento subterráneas en el centro de la ciudad.

En España, otras capitales regionales donde gobierna el PP con Vox han tomado decisiones similares.