La invasión rusa de Ucrania ha galvanizado el sector tecnológico, sacudiendo Estados y startups de toda Europa.

La guerra de Ucrania hizo añicos el statu quo.

PUBLICIDAD

Transformó las vidas de millones de ucranianos y rusos, desencadenó la mayor crisis de refugiados de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, empujó a Finlandia y Suecia a la OTAN y disparó las facturas de energía y alimentos... la lista es interminable.

Sin embargo, una de las transformaciones más notables ha sido la tecnológica.

Los combates en Ucrania han disparado la innovación en la industria de defensa, y los países occidentales han gastado miles de millones en armamento.

Los nuevos cambios han afectado a la guerra de aviones no tripulados, que se han convertido en una herramienta clave de las campañas tanto de Moscú como de Kiev.

Se prevé que el mercado mundial de drones militares crezca de 13.300 millones de euros en 2023 a 33.400 millones en 2030, según Fortune Business Insights.

A medida que avanza la dura contraofensiva, Kiev quiere gastar alrededor de 1.000 millones de euros para mejorar sus capacidades de combate con drones, según informó el lunes la agencia de noticias AP.

"Estamos desarrollando una tecnología realmente ágil y nueva", declaró Rauno Lember, director de Operaciones de Marduk Technologies, durante una mesa redonda de expertos del sector de defensa estonio.

Bautizado como el "cazador de drones malos", su empresa ha desarrollado el "Marduk Shark", un sistema móvil que puede detectar, rastrear y destruir drones a una distancia de hasta 5 km.

El Marduk Shark Tanel Meos/Tanel Meos

Allá por 2016, cuando Marduk -una startup estonia que toma el nombre de un dios babilónico que cazaba dragones- empezó a ser pionera en dispositivos "electroópticos" capaces de detectar drones que no funcionaran con señales de radio, "todo el mundo se reía de nosotros", dice Lember, porque esa tecnología aún no existía.

Pero desde entonces, los drones no emiten señales de radio y han adquirido suficiente capacidad cerebral para actuar de forma autónoma, lo que hace que la tecnología de Marduk sea útil en el campo de batalla.

Aunque no pudo dar detalles precisos, el empresario estonio dijo a Euronews Next en una entrevista que los sistemas Marduk se desplegaron en Ucrania.

PUBLICIDAD

El ministro de Transformación Digital del país, Mykhailo Federov, declaró a AP que Kiev se ha comprometido a construir un "ejército de drones" de última generación, cuyo valor será evidente a finales de este año.

A pesar de los avances, Lember afirmó que sigue habiendo grandes interrogantes sobre cómo utilizar esta tecnología en el campo de batalla.

"En el mundo no hay ahora mismo una solución realmente buena para los drones. Cuando las empresas dicen que tienen una solución 100% contraria, mienten".

"Las empresas pueden detectar drones a kilómetros de distancia, pero la cuestión es que no saben cómo derribarlos de forma eficaz", declaró a Euronews Next, citando la inmensa disparidad en el coste de un misil antidrones en comparación con el propio dron.

"La cuestión principal por nuestra parte es que tenemos que hacer frente a las amenazas que hemos visto".

PUBLICIDAD

Otra tecnología novedosa en estos momentos son los vehículos terrestres no tripulados, también conocidos como robots.

Desde 2013, Milrem Robotics ha desarrollado 15 sistemas robóticos, que están desplegados en 16 países de todo el mundo, entre ellos Ucrania y varios miembros de la OTAN.

Su veloz y silencioso "TheMis UGV" es un robot teledirigido que puede armarse o utilizarse para la desactivación de bombas y la recopilación de información.

El THeMIS UGV Tanel Meos/Tanel Meos

"Lo que hemos visto sobre el terreno en Ucrania confirma lo que pretendíamos... nuestra robótica se ha utilizado para alejar a los humanos del peligro", declaró Sten Allik, director de CD&E de Milrem Robotics en el panel de expertos, celebrado en un astillero de Kopli, Tallin.

"Eso es lo más importante".

PUBLICIDAD

"Con las máquinas, que sólo necesitan un poco de combustible y algo de mantenimiento, sin duda se ven como una opción para aumentar la sostenibilidad [de una campaña militar]", afirmó. Han vendido 14 de los TheMIS a Ucrania.

"Hay segmentos... en los que los robots ya son hoy mejores que un humano", añadió.

Hasta el momento, la tecnología de Milrem es semiautónoma y asiste, más que sustituye, a las tropas de primera línea.

"En realidad, la tecnología no ha llegado a un punto en el que se pueda reemplazar la primera línea con tecnología no tripulada. La idea está ahí, pero no hay tecnología que la respalde".

Aun así, el ritmo del cambio tecnológico sigue siendo vertiginoso.

"Cualquier sistema antidron anterior a 2019 es como un abuelo", afirmó James Acuña, miembro de la Red Europea de Inversores en Defensa, durante la mesa redonda.

"El mercado de los contra UAV [vehículos aéreos no tripulados] evolucionará definitivamente y Ucrania está a la cabeza en el aspecto militar".

A esta rapidez contribuye el hecho de que las fuerzas rusas suelen ser capaces de desarrollar contramedidas al despliegue de nuevas tecnologías por parte de Kiev en cuestión de semanas, según Allik.

"Hay una espiral permanente y el que es capaz de manejarla, es el que puede manejar la velocidad", dijo.

Para espolear aún más la innovación, el grupo de expertos en defensa afirmó que la invasión rusa de Ucrania había animado a más creativos a trabajar en la industria tecnológica de defensa.

Este es el caso de Estonia, situada en la frontera con Rusia.

Antes de la guerra, "se consideraba que la industria de defensa no era tan importante. Pero ahora todo el mundo se da cuenta de que se trata de nuestra libertad y nuestra existencia", afirma Arno Vaik, director General de Threod Systems, empresa estonia de desarrollo y producción de aviones no tripulados.

"Los jóvenes están mucho más dispuestos a hacer no sólo toda esta innovación, sino el trabajo defensivo normal".

Un dron Threod Tanel Meos/Tanel Meos

Tal vez uno de los mayores impactos es cómo se han sacudido las actitudes de los militares y los gobiernos hacia la tecnología, dice el panel de expertos.

La OTAN lanzó en 2021 su Acelerador de Innovación en Defensa para el Atlántico Norte (DIANA), destinado a promover las tecnologías disruptivas.

Durante los últimos 10 años, los clientes militares eran "muy difíciles", dice Vaik, "especialmente si su país había estado en paz".

"Pero ahora este no es nuestro caso. Todos los militares del mundo están mucho más abiertos a hablar. Saben más exactamente lo que necesitan", añade.