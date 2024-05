Por Euronews con AP

La voz sonaba "inquietantemente parecida" a la de la actriz.

OpenAI puso en pausa una de sus voces de ChatGPT después de que surgieran dudas sobre cómo se creó, y la actriz Scarlett Johansson dijo que sonaba "extrañamente similar" a su propia voz.

Johansson, que puso voz a una asistente de inteligencia artificial en la película de 2013 'Her', escribió en un comunicado que Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, se había puesto en contacto con ella en septiembre para que pusiera voz a ChatGPT con el fin de salvar la distancia entre los creativos y las empresas tecnológicas. Ella se negó a la oferta de Altman.

"Cuando escuché la demo, me sorprendió, me enfureció y me pareció increíble que el señor Altman buscara una voz que sonaba tan extrañamente parecida a la mía que mis amigos más cercanos y los medios de comunicación no podían notar la diferencia", dijo Johansson.

OpenAI no retiró la voz hasta que Johansson contrató abogados

OpenAI accedió "a regañadientes" a retirar la voz de Sky hasta que la actriz no contrató a los abogados que le escribieron cartas a Altman preguntando por el proceso mediante el cual la empresa había dado con la voz, añadió Johansson.

La empresa, con sede en San Francisco, lanzó por primera vez funciones de voz para ChatGPT en septiembre de 2023.

La semana pasada, OpenAI dio a conocer la última actualización del modelo GPT-4o, que, según afirma, funciona más rápido a través de texto, audio y vídeo.

Altman incluso pareció hacer referencia a la película de 2013 en la que Johansson interpretaba a una asistente de IA, publicando la palabra "ella" en la plataforma de redes sociales X el día de la presentación de GPT-4o.

Voces secretas

En una entrada de blog publicada el lunes, OpenAI intentó aclarar cómo se crearon las voces para el modelo de IA.

"Cada una de las voces -Breeze, Cove, Ember, Juniper y Sky- procede de actores de doblaje con los que nos hemos asociado para crearlas", explicaba la empresa, añadiendo que habían recibido propuestas de cientos de actores de doblaje y de pantalla.

Lanzaron una encuesta en la comunidad de usuarios para ver qué voces eran las preferidas.

También explicaron que las voces de la IA "no deben imitar deliberadamente la voz distintiva de un famoso. La voz de Sky no es una imitación de Scarlett Johansson, sino que pertenece a otra actriz profesional que utiliza su propia voz natural", asegura OpenAI.

OpenAI mantiene en secreto los nombres de las voces que utilizan. La justificación que ofrecen es que lo hacen "para proteger su intimidad". No podemos compartir los nombres de nuestros locutores".