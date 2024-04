Por Euronews

El Parlamento Europeo aprobó la resolución no vinculante por 336 votos a favor y 163 en contra, con el apoyo de grupos centristas e izquierdistas.

El Parlamento Europeo ha votado a favor de incluir el acceso al aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. La resolución no vinculante ha sido aprobada por 336 votos a favor y 163 en contra, y cuenta con el respaldo, principalmente, de miembros de partidos de izquierda y de centro.

El gesto es simbólico, y se produce pocas semanas después de que Francia consagrara este derecho en su Constitución.El presidente francés, Emmanuel Macron, indicó entonces que impulsaría la inclusión del aborto en la Carta de Derechos del bloque comunitario.

La eurodiputada francesa de extrema izquierda Manon Aubry ha mostrado su malestar ante aquellos a los que califica de "reaccionarios" de derechas, por votar en contra de la medida.

"El derecho al aborto no es una cuestión de puntos de vista. Se trata de un derecho humano. No, el derecho al aborto no es una cuestión controvertida. Se trata de una libertad fundamental. No, el derecho al aborto no mata. Al contrario, salva vidas. Mientras ustedes lo atacan silenciosamente aquí, en el Parlamento Europeo, ustedes, las mujeres, pueden contar con nosotras. Estaremos junto a ustedes hasta el final", sostiene Manon Aubry.

Países con gran tradición católica se oponen a la interrupción del embarazo

La votación es, en gran medida, simbólica, ya que la resolución no es vinculante. Para ser incluida en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, requeriría el respaldo de los 27 Estados miembros del bloque comunitario. El aborto sigue estando muy restringido en algunos países de gran tradición católica que, probablemente, vetarían los esfuerzos realizados para reconocer el aborto como un derecho.