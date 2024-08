Por Euronews

Para tratar esta obstrucción se realiza un procedimiento conocido como pieloplastia laparoscópica, que repara el estrechamiento que se puede producir donde el uréter se une al riñón. La cirugía tradicional para este procedimiento conlleva algunas complicaciones.

PUBLICIDAD

Reece, un niño británico de siete años, se ha convertido en el primer menor del Reino Unido operado del riñón con un dispositivo pionero asistido por un robot. El niño tenía una obstrucción que impedía el flujo de orina desde su riñón.

"Fue al parque y se cayó sobre una especie de poste. Dijo que se encontraba bien. Luego, por la tarde, fue a casa de mi padre, se entretuvo con algunos juegos, y cuando fue al baño había un poco de sangre en su orina", explicaba la madre de Reece, Elizabeth Wilton.

Un problema entre el riñón y la vejiga

"En el hospital le hicieron varias pruebas. No salió nada de ese accidente en particular, pero cuando le hicieron escáneres, descubrieron que tenía un problema entre el riñón y la vejiga, y que el conducto urinario no estaba como debería", añadía Elizabeth Wilton.

Para tratar esta obstrucción se realiza un procedimiento conocido como pieloplastia laparoscópica, que repara el estrechamiento que se puede producir donde el uréter se une al riñón. La cirugía tradicional para este procedimiento conlleva algunas complicaciones.

Operación abierta

"Los dos enfoques tradicionales de la cirugía son la operación abierta, en la que se realizan cortes relativamente grandes y se realiza con las manos, o la cirugía laparoscópica tradicional, que implica pequeños cortes similares en el tumor", explica Ewan Brownlee, urólogo pediátrico consultor del Hospital Universitario de Southampton que llevó a cabo el procedimiento.

"Los instrumentos son de eje recto, con una especie de 'mandíbula' en el interior y un mango de tijera recto en el otro extremo, por lo que la amplitud de movimiento es relativamente limitada en torno al punto de apoyo. Así que, cuando se realizan acciones como suturar, resulta relativamente incómodo hacerlo con esos instrumentos".

El dispositivo robotizado, desarrollado por CMR Surgical Ltd., con sede en Cambridge, podría ayudar a conseguir una precisión que el manejo humano no puede alcanzar mediante el uso de pequeños instrumentos quirúrgicos, y un control manual asistido por robot, así como una pantalla ampliada de alta definición.

"La parte asistida por robot sigue contemplando la misma idea: un pequeño corte en la barriga, el eje recto de un instrumento, pero el instrumento por dentro, en lugar de una 'mandíbula' recta, tiene un movimiento completo de muñeca y por fuera, en lugar de un mango recto, tiene algo que se parece más a un mando de videojuegos", añade Brownlee.

"Por tanto, sigue estando totalmente controlada por el cirujano. Asistida por robot puede sonar a una operación que estuviera automatizada de alguna manera, pero en realidad sigue estando controlada por el cirujano", añade Brownlee.

La cirugía asistida por robot, cada vez más común en el Reino Unido

Según la fundación londinense 'Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust', casi todas las cirugías de cáncer de próstata, riñón y pulmón se completaron con robots en 2023. Así, ya se han registrado más de 10.000 procedimientos asistidos por robot en los últimos 20 años. Según el Hospital Infantil de Southampton, el robot tiene una precisión y una capacidad de maniobra avanzadas que permiten su uso en pacientes más jóvenes.

Imagen de Ewan Brownlee, urólogo pediátrico del Hospital Universitario de Southampton, en el momento de utilizar asistencia robótica para realizar una operación. AP Photo

"Cuando oí por primera vez que iba a ser un robot el que le operara, me dije: ¿Cómo? Sin embargo, cuando te enteras de que es un médico el que maneja el robot y todo lo demás, resulta mucho más comprensible", señala Ashley Wilton, padre de Reece. "Demuestra lo avanzada que está la tecnología y lo complicado que es acceder a lugares donde no es fácil llegar en una operación normal", añade Elizabeth Wilton.

"Sigue siendo él mismo. No ha cambiado. Ha estado un poco aturdido, inquieto... como cualquier otra persona. Sobre todo, a su edad. Sin embargo, lo ha llevado muy bien. Es normal, ¿no? Simplemente, está volviendo a la normalidad", explica la madre del niño operado con la asistencia de un robot.

Se espera que se recupere totalmente

Reece fue dado de alta al día siguiente de la operación y se espera que se recupere totalmente. Los cirujanos que participan en el ensayo aspiran a que la cirugía pediátrica asistida por robot se convierta en una práctica habitual en todo el mundo.

"En última instancia, mi esperanza es que pueda haber más procedimientos mínimamente invasivos para niños, no solamente en el Reino Unido, sino potencialmente en todo el mundo. La tecnología robótica debería facilitar la realización de estas intervenciones mínimamente invasivas, que a veces no pueden llevarse a cabo con procedimientos abiertos", afirma Brownlee.

Fuentes del Hospital Infantil de Southampton afirman que se probará el dispositivo robótico en un estudio con 150 pacientes jóvenes.