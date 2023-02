Asir, un paraíso escondido bajo el cielo saudí

Asir es una región saudí famosa por su ambiente incomparable y sus montañas entre ellas, Al Soudah, el pico más alto del país, que se eleva a 3.000 metros de altitud, y es un paraíso para el senderismo. Raha Moharrak, la primera mujer saudí en escalar el Everest, nos lleva acompaña en esta ascensión:

"Es el mejor momento para visitar Asir. ¡Miren esto!

Raha Moharrak, alpinista saudí Euronews

Asir es famosa por sus magníficas montañas, entre ellas, Al Soudah es el pico más alto de Arabia Saudí. Raha Moharrak, la primera mujer saudí que escaló el Everest, vuelve a menudo a casa para recorrer los senderos escarpados del Soudah. Bueno, ¿es esto más fácil que el Everest?

El secreto de la montaña: Escalar con humildad

"No, nunca comparo dos montañas. De verdad, cada montaña merece respeto. Siempre hay que escalar con humildad. Así vivirás más y tendrás menos lesiones."

¿Qué tienen las montañas de Asir que no tengan las demás?

"Además de las magníficas vistas y el tiempo tan bueno que hace, esta montaña es muy exclusiva. Vas de excursión y casi no hay gente, aunque me imagino que no por mucho tiempo, pues cuando todo el mundo descubra lo bonito que es, seguro que se pone de moda."

¿Algo de comer? Dátiles, pan mifa y delicioso arroz

Estos espacios abiertos y hacer ejercicio nos abre el apetito. Asir es también célebre por sus especialidades. Probemos la areeka con miel, un delicioso dulce con dátiles. O el tradicional pan mifa para acompañar todo tipo de untables, o unos los arroces con especias para chuparse los dedos.

Dulce de dátiles, especialidad de Asir Euronews

La calle del arte y un picnic en familia

La capital de Asir, Abha, apuesta por un ambiente cultural, junto a sus arboledas y agradables cafeterías con mucho arte. A solo cinco minutos de la Calle del Arte nos reunimos con nuestro guía turístico local Zaki Al Arifi en la presa de Abha.

Zaki Al Arifi, guía turístico local Euronews

"A las familias les gusta venir a la presa y el lago de Abha para hacer un picnic y pasear. Asir es un buen destino para visitar tanto en invierno, como en verano. El invierno es estupendo, con este sol espléndido.

Acantilados de ensueño

Asir desvela fascinantes paisajes, gargantas y cascadas, entre la fina niebla que conlleva la elevada altitud. Este paseo se llama Al Dhabbab, y es uno de los mejores puntos para mirar el paisaje de Abha.

Paisaje montañoso de Asir Euronews

Esta cafetería al borde de un acantilado y con suelo transparente ofrece un espectáculo que corta el aliento. Y entre los visitantes habituales están los monos babuinos.

Una colorida decoración geométrica

La visita al Museo de Fátima es el punto culminante de este recorrido histórico por Abha. Aquí descubrimos la decoración mural tradicional de las mujeres llamada Al Qatt-Al-Asiri, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, desde 2017.

Decoración de estilo 'Al-Qatt al-Asiri’ Euronews

Pan de Jenjibre y hombres coronados de flores

A 60 kms al oeste de Abha, se encuentra Rijal Almaa, pueblo conocido como Pan de Jengibre. Un sitio con encanto propio y costumbres ancestrales como esta típica estampa estival de los hombres con sus coronas florales.

Estampa del folclor de Asir Euronews

Arte, cultura y elevados paisajes, ¡hay tanto por descubrir en Asir!

Un reportaje de Sarah Hedley Hymers