Por Karen Darke

Dónde encontrar paz y recargar energía en Mallorca según una medallista paralímpica.

Sentada en un bosque abierto e iluminado por el sol, en lo más profundo de la Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, apoyo las manos en una gran roca, respiro el cálido aroma del pino y oigo las voces lejanas del coro del cercano monasterio de Lluc.

Siempre me han atraído los lugares y espacios de belleza natural.

Como ciclista paralímpica, a menudo me he preocupado demasiado por el ajetreo de la vida, organizándome en torno a los acontecimientos, las exigencias y las actividades de cada día. Nadie me enseñó lo crucial que podía ser para mi bienestar y felicidad pasar tiempo en espacios naturales.

En tiempos difíciles, me he visto obligada a detener el ajetreo y hacer una pausa para reflexionar sobre mis circunstancias, acontecimientos y sentimientos. Mallorca es un lugar que me ayuda a hacerlo.

El norte de Mallorca, donde las montañas se encuentran con una costa impresionante, tiene una cultura mediterránea relajada y una quietud más palpable en los meses más tranquilos de otoño e invierno. El efecto evocador y restaurador de la naturaleza en esta parte de la isla ha sido una fuente de energía para mí durante muchos años. Es un lugar de regeneración.

Para mí, Mallorca es mi hogar. Pero romper la rutina y estar en nuevos entornos es una forma maravillosa de abordar hábitos poco saludables, ganar perspectiva en nuestras vidas y fortalecer nuestras mentes y cuerpos.

Inspirada por mis propias experiencias en Mallorca, quiero ayudar a otros a aprovechar el abundante poder reconstituyente de la isla - y mantenerse activo en la naturaleza aquí es una gran manera de hacerlo.

Estos son algunos de mis lugares favoritos en Mallorca para hacer ejercicio.

Casco antiguo de Pollensa: Cultura, historia y serenidad

Con sus antiguas plazas, iglesias y calles empedradas, el casco antiguo de Pollensa desprende encanto y es un lugar especial para empaparse de la cultura tradicional de la isla.

Me encanta relajarme en un café de la plaza Major. En ella se celebra un animado mercadillo dominical, y el estrecho laberinto de calles y monumentos históricos es ideal para explorar.

Cerca de allí, la Escalinata del Calvari conduce a una pequeña capilla en lo alto de una colina, con unas vistas maravillosas: un lugar ideal para encontrar paz y serenidad por encima de los tejados de la ciudad. El pintoresco entorno hace de Pollensa una cautivadora fusión de cultura, historia y belleza mediterránea.

Puerto de Pollença Karen Darke

El Monasterio de Lluc: Para meditar y hacer senderismo

En lo alto de las montañas del norte de Mallorca, el Monasterio de Lluc es un lugar ideal para la meditación al aire libre o como punto de partida para aventuras de senderismo o ciclismo. O ambas cosas.

Me encanta la tranquilidad, la espiritualidad y la sensación de paz que se respira aquí. Peregrinos y visitantes se sienten atraídos por la serenidad del entorno, entre exuberante vegetación e imponentes cumbres.

Hay un museo y un jardín botánico que ofrecen información sobre la historia y la flora de la región, mientras que las actuaciones de la renombrada Escolanía de Lluc son especialmente conmovedoras.

Península de Formentor: Para relajarse en la playa

Es una de las costas más espectaculares de Europa, con playas perfumadas de pinos y hermosas vistas hacia Menorca.

Es especialmente maravillosa fuera de temporada, cuando las carreteras están vacías, hay pocos turistas y abundan las cabras que deambulan por los acantilados.

Me encanta bañarme en las tranquilas playas y disfrutar de la belleza del paisaje calcáreo. También se puede explorar la península en barco, kayak o tabla de surf de remo para disfrutar más tiempo del reparador mar azul.

Descubra cabras errantes en la península de Formentor. Karen Darke

Cala San Vicente: Para la contemplación costera

Cala San Vicente, en la costa norte de Mallorca, es un pueblo tranquilo con una belleza natural impresionante. Esta idílica cala tiene aguas cristalinas de color turquesa enmarcadas por un dramático telón de fondo de acantilados escarpados.

Hay zonas llanas junto al mar para practicar yoga o meditar, y las olas del Mediterráneo que rompen en las playas de arena dorada crean una atmósfera perfecta para la contemplación y la inspiración.

Paddle board en Cala San Vicente Karen Darke

Mirador de la Victoria: Vistas panorámicas

En lo alto de una península, más allá del casco antiguo de Alcudia -un hermoso lugar para explorar con sus antiguas murallas de piedra- se encuentra este maravilloso lugar con vistas a la bahía de Pollensa y a través del agua centelleante hacia la península de Formentor.

Hay muchas vistas desde el pinar que rodea la antigua ermita de estilo fortaleza. A mí me gusta subir aquí en bicicleta, pero también se puede ir en coche, a pie, nadar o simplemente tumbarse en el bosque a contemplar cómo se mueven los árboles con la brisa y sentir cómo se repone el cuerpo.

Karen Darkeganó una medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 en la modalidad de ciclismo de mano. Se recuperó en Mallorca y ahora ofrece retiros "Innergoldlife" para ayudar a otros a disfrutar del poder reparador y la maravillosa naturaleza de la isla.