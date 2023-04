Imagina montar en un pista flotante en el cielo. Kriss Kyle, profesional del BMX, hace acrobacias con su bicicleta en una pista suspendida a 6 000 metros de altura, bajo un globo aerostático.

Esta espectacular muestra de su talento hace parte de un proyecto ideado por Kyle, al que llamó 'Don't Look Down', que traduce 'No mires para abajo".