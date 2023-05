El surf, un sueño y una vía de escape para un sinfín de jóvenes nigerianos

Con sus petroleros y sus aguas contaminadas, Lagos es un lugar poco propicio para el surf. Pero en la costa de la megaciudad nigeriana, unos 30 surfistas participan en una competición nacional con la esperanza de representar algún día a su país en la escena mundial.

"El surf ha sido muy útil para esta comunidad porque les da la oportunidad de mostrar su talento", explica Adewale Fawe, presidente de la Federación Nigeriana de Surf. "Les da la oportunidad de desarrollar sus habilidades en el surf. También les da una plataforma para interactuar con otros surfistas de todo el mundo".

Uno de esos surfistas es Michael Gabriel, de tan solo 20. "Me gusta el surf, porque siempre que surfeo me siento bien y me olvido de todos mis dolores", reconoce Gabriel. "Y algún día creo que llegaré a ser campeón. Quizá no hoy, quizá no mañana, quizá no el mes que viene, pero creo que un día, un día, sí, creo que un día seré campeón".

"Quiero ser como Kelly Slater,John John Florence, Ítalo Ferreira, todos ellos. "Quiero representar a Nigeria, y no sólo a Nigeria, al surf africano", añade Gabriel.