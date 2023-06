Cabalgatas por el mes del Orgullo LGTBI en México, París y Singapur

Singapur

Enarbolando banderas arco iris y luciendo maquillaje brillante, los participantes se reunieron el sábado en un céntrico parque de Singapur para la manifestación anual LGBTQ "Pink Dot". Ondeaban antorchas rosas y formaban la palabra "familia" con paraguas multicolores mientras un artista cantaba "Unconditionally" de Katy Perry.

París

París acoge la Marcha del Orgullo LGBT+ desde la Plaza de la Nación. "Es bueno reunirse como comunidad. Y como juntos tenemos más visibilidad, creo que también es importante que nos juntemos para que se vea que sí, que estamos aquí", dice un estudiante en la marcha.

México

Decenas de miles de miembros de la comunidad LGTBQ+ marcharon el sábado en Ciudad de México para conmemorar el Orgullo.

Durante los festejos, también hubo espacio para que los miembros de la comunidad mostraran su preocupación por los derechos que aún no se han alcanzado. "Yo estudié psicología, sin embargo, cuando me postulo, siempre me critican por cómo me visto. No me permiten acceder a trabajos relacionados con mis estudios. Así que, por desgracia, muchas compañeras trans caen en la prostitución para poder mantener a sus familias", afirma la psicóloga Alexa Polenz.

Este sábado se celebra la 45ª edición de la Marcha del Orgullo, en la que la comunidad LGBTQ+ mexicana se reúne sin perder de vista sus retos.

México ha logrado avances significativos en materia de legislación sobre diversidad sexual, posicionándose como uno de los países más avanzados de América Latina.

Tras años de lucha, la comunidad LGBTQ+ de México logró un importante avance a finales de 2019 gracias a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las personas trans pueden ser reconocidas mediante procedimientos administrativos en su identidad de género.

Asimismo, diecinueve de los 32 estados del país han aprobado leyes para el cambio de género de las personas trans en documentos oficiales.