Indiana Jones ya tiene estatua, en Londres

Una estatua de Indiana Jones está expuesta al público desde este miércoles 28 de junio en Londres, tras haber sido inaugurada por Harrison Ford a principios de esta semana.

La escultura, de Fred Tucker, que muestra al explorador con su famoso látigo y su sempiterno sombrero de fieltro, está expuesta en la plaza Leicester Square de la capital británica.

La inauguración coincidió con el estreno de 'Indiana Jones and the dial of destiny', 'Indiana Jones y el dial del destino" en el Reino Unido, y se supone que es la última aventura, tras la cual, Indiana colgará su látigo.

Harrison Ford, de 80 años, queda así imortalizado como el arqueólogo aventurero al que da vida desde la primera entrega de la saga en 1981, 'En busca del arca perdida' y hasta esta quinta entrega que cierra el clclo....