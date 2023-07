Así ha sentido Dublín la muerte de la icónica cantante Sinéad O'Connor

En una emotiva reunión en el Muro de la Fama de la Música Irlandesa, ubicado en el corazón de Temple Bar en Dublín, una pequeña multitud se congregó el jueves por la noche para rendir un sentido homenaje a la inolvidable cantante y activista Sinéad O'Connor.

Los locales y los apasionados seguidores de la artista se unieron para compartir sus recuerdos y experiencias personales que demostraron por qué Sinéad O'Connor era tan importante para ellos y cómo su legado dejó una profunda huella en la música y la sociedad.

Desde que se dio a conocer la muerte de la icónica cantante Sinead O'Connor, líderes políticos y músicos han expresado sus condolencias y han rendido homenaje a la influyente cantante. Nombres como Bryan Adams y Cat Stevens se unieron a la larga lista de admiradores que destacaron el legado musical y el coraje con el que O'Connor abordaba temas polémicos.

Sinead O'Connor alcanzó fama mundial en la década de 1990, destacando especialmente por su versión del éxito "Nothing Compares 2 U", original de Prince. Su voz poderosa y emotiva la llevó a convertirse en una de las voces más influyentes de su generación.

El presidente de Irlanda, Michael Higgins, lamentó profundamente la pérdida y describió a O'Connor como "una de nuestras más grandes y talentosas compositoras, letristas e intérpretes de las últimas décadas". Higgins también elogió su compromiso valiente al poner de relieve temas importantes, aunque incómodos, que afectaban a la sociedad.

Por su parte, el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, expresó que la música de O'Connor "era amada en todo el mundo y su talento era inigualable y sin comparación". Sus diez álbumes, desde "I Do Not Want What I Haven't Got" hasta "I'm not Bossy, I'm the Boss" en 2014, fueron aclamados tanto por críticos como por el público.

Aunque su partida deja un vacío en el mundo de la música, el legado de Sinead O'Connor vivirá en sus inolvidables interpretaciones y en la valentía con la que abordó su arte. Una figura perdurable que será recordada como una de las grandes voces de la música moderna.