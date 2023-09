Las fuertes lluvias en Guatemala dejan al menos 29 muertos y miles de desplazados

Son ya, al menos, 29 los fallecidos en Guatemala a causa de las fuertes lluvias que desde hace días azotan el país centroamericano.

En San Miguel Petapa, donde la crecida de los ríos ha sido devastadora para los vecinos, las imágenes del destrozo de un sinfín de casas habla por sí solas. Zoila González, de 64 años, es una de las afectadas: "Estaba haciendo unos huevos para mis nietos cuando se vino abajo toda la cocina. Mi hija me dijo: "Mamá, sal", y lo dejé todo allí. Salí, y cuando salí me desmayé, y un hombre me sacó en brazos", cuenta Zoila, que perdió su casa.

Al margen de los fallecidos —que se teme vayan en aumento— la actual temporada de lluvias en Guatemala, que comienza en mayo y termina en noviembre, ha dejado hasta el momento dos millones de damnificados y más de 10 000 evacuados, además de incontables y graves daños en infraestructuras.