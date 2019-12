Esta situación originó un problema que persiste hoy en día. No había control sobre la explotación de los acuíferos y los productores extraían agua sin realizar mediciones.

La sobreextracción de agua de los acuíferos les impide recuperar naturalmente sus niveles normales de agua. En las zonas costeras, también interrumpe el equilibrio entre el agua dulce y la salada, lo que la hace no potable.

Sanz también pide que los códigos de buenas prácticas y los planes de acción de aplicación sean objeto de un mayor seguimiento y evaluación por parte de la administración regional. Aunque existen desde hace años, dijo que no están teniendo un seguimiento.

"No sólo los agricultores, sino también algunos técnicos y distribuidores desconocen el impacto que tienen los fertilizantes. Es una preocupación grave porque crecen en zonas vulnerables", explicó Dolors Roca, experta en agrosistemas del Instituto Valenciano de Investigación Agraria (IVIA).

El informe encargado por el Parlamento valenciano no analizaba el impacto en la salud humana del agua potable contaminada por nitratos, sino que animaba a realizar estudios futuros al respecto.

Según Sanz, las autoridades no abordan el origen del problema y sólo ofrecen alternativas dudosas. "En estas zonas, el agua potable limpia que proviene de las plantas de tratamiento se mezcla con el agua contaminada de las aldeas, de modo que el nivel de nitratos no excede los 50 miligramos por litro", dijo.

Las organizaciones sociales y medioambientales afirman que el problema, lejos de resolverse, no ha hecho más que empeorar. "Las zonas afectadas por las aguas contaminadas se están ampliando", explicó a Euronews el activista Paco Sanz. Vive en la comarca de La Ribera, una de las zonas más afectadas por la contaminación por nitratos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que los nitratos en el agua potable no deben superar los 50 miligramos por litro para evitar efectos tóxicos a corto plazo. Sin embargo, datos del Instituto Geológico y Minero muestran que algunas zonas de Valencia alcanzan los 500 miligramos por litro.

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.