Barcelona se blinda de cara al Clásico

En juego está el liderato de la Liga. Barça y Real Madrid marchan ahora mismo empatados a puntos en lo alto de la clasificación, y no hay un claro favorito, si bien los blancos llegan algo más mermados al choque con las bajas de Hazard, Marcelo y James. Ya solo falta que el balón eche a rodar, y que gane el fútbol.

"Las normas son las normas", opinaba por su parte Zidane. "Nos dijeron que teníamos que salir juntos y eso es lo que haremos. No hay que pensar en nada más, lo más importante es que jugamos el partido".

"Sabemos lo que se comenta, pero lo que más nos preocupa es el partido", decía Ernesto Valverde en rueda de prensa. "Todo lo demás es algo a lo que no podemos llegar y nosotros nos preocupamos en lo que pase durante los 90 minutos sobre el terreno de juego".

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.