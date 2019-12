Fracaso absoluto de las protestas organizadas para parar El Clásico

Las protestas organizadas por Tsunami Democràtic no lograron acaparar el foco de atención durante El Clásico. La plataforma independentista pretendía interrumpir el partido con dos pancartas gigantes llevadas por drones, pero tanto los Mossos d’Esquadra como la directiva del FC Barcelona frustraron esta acción.

Las dos pancartas llevaban mensajes independentistas. En la primera se podía leer el lema de Tsunami “Spain, sit and Talk” y la segunda aseguraba, en una crítica al Estado, que la población catalana está siendo “discriminada políticamente” y “reprimida” por querer que se celebre un referéndum.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, la plataforma ha asegurado que “los drones fueron interceptados por los mossos”, con lo cual, no hubo forma de parar el partido. Además, han cargado contra la directiva del Barça por no apoyar la visibilidad del lema “Spain, sit and talk” dentro del Camp Nou: “La directiva tiene un problema si no es capaz de asumir un mensaje transversal e, incluso, tan suave como este”.

A pesar de fracasar en su objetivo principal, que consistía en llamar la atención de la prensa extranjera, desde Tsunami Democràtic aseguran que “aprenderán mucho de los errores” cometidos ayer y esperan que el mensaje no se pierda.

“Hay que poner en valor que la sociedad respondió en masa una vez más”, han apuntado en esta misma entrevista. Las protestas reunieron a gente de todas las regiones de Cataluña, “sin su compromiso, ni una bandera, ni una pancarta hubieran entrado en el estadio”.

9 detenidos y 46 heridos leves

Aunque su acción más espectacular no se pudo llevar a cabo, Tsunami Democràtic organizó disturbios en la zona del estadio Camp Nou que terminaron en altercados. Fuentes de los Mossos d’Esquadra, en declaraciones a Europa Press, confirmaron que hubo nueve detenciones y 46 heridos leves.

La manifestación, que transcurrió de forma pacífica, reunió a unas 5.000 personas. Los incidentes comenzaron más tarde con el enfrentamiento entre radicales que llegaron a prender fuego a los contenedores.