El beso de la deportividad vuelve a Barcelona

Deportividad ante todo. Ese fue el mensaje con el que el artista callejero TVBoy sorprendió a los viandantes de Barcelona pocas antes de la disputa del Clásico más tenso de los últimos tiempos. El último de sus grafitis muestra a los dos centrales de Barça y Real Madrid dándose un apasionado beso en pleno partido, junto al mensaje "Kiss and talk", "besémonos y hablemos", en clara referencia a la situación no solo futbolística sino también política por la que atraviesa el país.

No es esta la primera obra sonada del artista callejero, que hace dos años sorpendía con un graffiti similar, esta vez con Cristiano Ronaldo y Messi como protagonistas. Los políticos, nacionales e internacionales, también han sido el blanco de las creaciones de TVboy, todas ellas con el mismo mensaje indirecto: no hay nada que no arregle con un poco de humor... o amor.