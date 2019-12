Fiat Chrysler y Peugeot-Citroën aprueban su fusión

La previsión es que no se cierre ninguna fábrica ya que las empresas, ahorraran al compartir las inversiones en plataformas de vehículos, motores y nuevas tecnologías, al tiempo que se aprovecha la escala de compras. La fusión, según han informado las dos compañías automovilísticas , generará un ahorro anual de 3.700 millones de euros , que se invertirán en la "nueva era de la movilidad sostenible".

La nueva empresa, que todavía no tiene nombre, tendrá un volumen de negocio de 170.000 millones de euros . Vendiendo 8,7 millones de unidades anuales, el 9,5% del total global. Las sinergias estimadas serán de 3.700 millones de euros.

