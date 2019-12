Se estima que cada año terminan en el mar ocho millones de toneladas de residuos. Upcycling the Oceans trata con su trabajo de concienciar de la gravedad de estas cifras a la que vez que saca provecho del mismo. Una manera inmerojable de dar una segunda oportunidad a la basura y al mar.

Upcycling the Oceans nació en septiembre de 2015 en España, con la participación de nueve puertos pesqueros. Un año más tarde ECOEMBES se sumaba a esta aventura para ampliarla a todo el litoral nacional. Hoy, más de 2.500 pescadores de 40 puertos diferentes participan en un proyecto que pretenden extender al mundo entero.

Lejos de las grandes cumbres y de los acuerdos sin cerrar muchos ciudadanos anónimos luchan, con verdaderas acciones, por salvar el planeta. En Santa Pola, España, varios pescadores ligados al proyecto Upcicling the Oceans recogen cada día kilos y kilos de basura del fondo del mar. Por si esto fuera poco, después transforman esos residuos en hilo de primera calidad con el que hacer prendas.

