Rusia no es un estado miembro de la UE, pero dentro del bloque, se han establecido normas durante más de 10 años para establecer estándares de reciclaje. La Directiva Marco de Residuos de la UE (2008) y la Directiva de Vertederos (1999) establecen objetivos vinculantes para el reciclaje de residuos municipales.

"Los incineradores arrojan al aire hasta 250 sustancias peligrosas y tóxicas, como dioxinas, mercurio, cadmio", dijo Greenpeace, en una petición contra la ley. "Muchas de estas sustancias son tóxicas, no degradables y pueden acumularse en los organismos vivos. Estas propiedades las hacen más peligrosas para el medio ambiente".

"Sin educación e información previamente distribuida, nadie entenderá lo que es el reciclaje y se producirá la misma situación que ocurre en la mayoría de las ciudades no preparadas del mundo", dijo a Euronews Asya Mitskevich, eco-artista y eco-activista.

