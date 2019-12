Putin espera que Trump sobreviva al proceso de destitución

En clave nacional, el inquilino del Kremlin aseguró que el Gobierno no tiene intención de desconectar el sector ruso de internet del resto del mundo, y defendió la ley que permite un aislamiento eventual de su país de la red global en caso de amenazas.

Putin también habló de Ucrania: "Considero muy preocupantes las declaraciones del presidente Volodímir Zelenski tras su partida de París en el sentido de que los Acuerdos de Minsk pueden ser revisados. Si se revisan, la situación puede terminar en un punto muerto. En cuanto a la retirada de las tropas extranjeras [de Donbás] - no hay tropas extranjeras allí. Hay milicias populares y fuerzas de autodefensa locales. Están formadas por residentes locales", dijo.

Charles Platiau/Pool via AP

