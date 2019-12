No obstante, la decisión sí puede sentar un precedente de cara a la situación del 'expresident' Carles Puigdemont y del 'exconseller' Toni Comín.

Esta sentencia no implica la salida de prisión del líder de ERC, quien ya ha sido condenado a 13 años de prisión por la justicia española. La Corte de Luxemburgo carga con la responsabilidad de "apreciar los efectos aparejados a las inmunidades de que goza" Junqueras "en otros posibles procedimientos" al Supremo.

