Ha explicado a Euronews que, al estar condenado por una sentencia firme por sedición por la Justicia española, la sentencia europea no se puede aplicar con efecto retroactivo.

Por otra parte, Ignacio González Vega de Juezas y Jueces para la Democracia, el fallo no significa la puesta el libertad de Junqueras, ni ningún cambio en su situación penitenciaria.

Sobre la puesta en libertad del líder de Esquerra, Boye asegura a Euronews que ya debería de haber salido de la cárcel, apenas tres horas después de la sentencia del TJUE. "El Tribunal Supremo se lo está tomando con calma porque no quiere aceptar la situación real , que es que no tienen razón y que han estado vulnerando los derechos de la Unión Europea".

La sentencia considera que la condición de eurodiputado y la inmunidad se adquieren desde la proclamación de los resultados, aunque no se hayan cumplido los trámites que fija la legislación nacional para asumir el escaño ni se haya participado en la sesión constitutiva de la cámara.

