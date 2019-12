"En caso de acontecimientos sobre el terreno, estamos dispuestos a modificar nuestras prioridades y a proporcionar ayuda allí donde sea necesario, siempre que se nos permita el acceso, siempre que nuestros compañeros tengan acceso a los pacientes. Independientemente de que se haya alcanzado o no el acuerdo de paz, se necesitará la ayuda humanitaria durante al menos uno o dos años ", sentencia Srdan.

"La ayuda humanitaria de la Unión Europea se ha mantenido constante durante la guerra. Nos comunicaron que la asistencia se ha otorgado a ambos lados de la línea de contacto, a pesar de que es más complicado cubrir las necesidades en las áreas no controladas por el Gobierno ", informa Srdan Stojanovic, trabajador humanitario de la Unión Europea.

Hoy, al equipo de Médicos del Mundo le esperan 40 pacientes. Les examinan, les escuchan y les facilitan medicinas. "Proporcionamos servicios sanitarios complejos de atención primaria, y transferimos a quienes lo necesitan a la atención secundaria y terciaria, además de ofrecerles medicinas gratuitas. Realmente hay muchas necesidades que son bastante urgentes entre ellas, por ejemplo, la conexión de transportes, que no se ha resuelto . Tampoco la falta de personal", cuenta Olena Konopkina, de Médicos del Mundo.

