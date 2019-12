Navidades austeras y tristes en Chile tras dos meses de protestas

"La economía chilena tiene fundamentos suficientemente sólidos como para poder recuperarse el año próximo en la medida en la que abordemos la agenda social. Si no la abordamos, esto plantea un final abierto", asegura.

Desde el otro lado de la barrera, Rodrigo Arancibia, dueño de una cafetería, explica cuál es el sentimiento entre los pequeños empresarios. "No sabemos ni dónde va a terminar ni cuándo porque el gobierno tampoco da ningunas luces de nada".

"Es preocupante encontrar trabajo ahora porque las empresas no están contratando", nos cuenta Claudia, que recientemente perdió su trabajo.

"El chip cambió hacia esto. Hacia soldar, protecciones -explica André Jara, que trabaja como soldador-. _Ya no estamos dedicados tanto, no sé, a embellecer dentro, a cambiar cenefas o poner iluminaciones". _

