Valparaíso trata de recuperarse después de una Navidad trágica. Cerca de 200 familias se vieron afectadas por el fuego que empezó en Nochebuena en los cerros de Rocuant y San Roque y que destruyó a su paso 150 viviendas.

Leer | Más de 100 casas arrasadas por un incendio en Valparaíso en Chile

"Yo vivo un poco más allá y mi casita se quemó. Mis primos, mis tíos, somos todos parientes en esta calle", explicaba uno de los vecinos señalando los restos de lo que fueron las casas donde pasó toda su vida.

"Alcancé a sacar los puros animales nada más, los animalitos y una tele

Los vecinos trataban de encontrar este miércoles objetos rescatables entre la montaña de escombros que quedaba tras el incendio. Algunos apenas tuvieron tiempo de rescatar a sus animales de compañía..."Alcancé a sacar los puros animales nada más, los animalitos y una tele. No pude sacar más porque los Carabineros me sacaron, ya no se podía hacer nada", contaba otro residente.

Desde el Gobierno apuntan a la posibilidad de que el incendio pudiera ser provocado: "Vamos a presentar una querella por delito de incendio, hay indicios que se están investigando. La Fiscalía, junto con la policía de investigaciones, está realizando todas las diligencias para poder determinar eventuales responsabilidades y de ser así exigir las máximas sanciones", explicaba en rueda de prensa el ministro del Interior de Chile Gonzalo Blumel.

Leer | Chile: sequía histórica y funesta en un país con el agua privatizada

Las altas temperaturas, el viento y la sequía que el país afronta desde hace meses ayudaron a propagar el fuego.