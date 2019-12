Primer 'pulso político' entre Johnson y Corbyn en la nueva legislatura

"Ahora ha resucitado, deliberadamente, la amenaza de 'no hacer tratos' a finales del próximo año. Una medida que diezmaría la industria y destruiría los puestos de trabajo de la gente. Esa amenaza está ahora escrita en el proyecto de ley del Brexit. El primer ministro ha demostrado una y otra vez que su prioridad es un acuerdo tóxico con Donald Trump", señala el líder laborista, Jeremy Corbyn.

"Este es el momento de devolver la confianza a quienes han hecho posible que estemos aquí. Debemos cumplir con las prioridades del pueblo tras el 'discurso de la reina, más radcial, en la última época. Si hubo un discurso resonante en la campaña electoral, un mensaje que escuché en cada rincón de esta nación, no se reduce al deseo de los británicos de culminar el Brexit. Además, quieren que la política se desarrolle y que el Reino Unido avance", declara Boris Johnson.

