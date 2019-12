Acuerdo sobre el gas entre Rusia y Ucrania

El presidente ruso y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, tuvieron su primer cara a cara con el conflicto del Donbás como telón de fondo. Vladímir Putin afirmó que "nos esforzaremos para que Ucrania esté contenta con este acuerdo. No hay razón para exacerbar la situación en el sector de la energía. Mantendremos el tránsito a través de Ucrania, la cuestión es el volumen de este gas y las fechas del contrato".

El vicepresidente de la Unión Europea, Maros Sefcovic, ha sido el intermediario en las conversaciones que han tenido lugar en Berlín. "Después de esta charla tan intensa me alegra mucho decir que hemos llegado a un acuerdo de principio sobre todos los elementos clave, lo cual creo que es una noticia muy buena y muy positiva, para Europa, para Rusia, para Ucrania, para los mercados de gas y para los ciudadanos de todos nuestros países".

