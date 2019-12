Las familias de las víctimas escribieron una carta abierta dirigida al presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, en la que le advirtieron que dichos policías antidisturbios no tienen nada que ver con la guerra en el Donbás y que su liberación podría desencadenar una nueva ola de protestas antigubernamentales.

Según el acuerdo entre Kiev y Donbás, los separatistas entregarán 55 prisioneros, mientras que la parte ucraniana entregaría 87, aunque la cifra no ha sido confirmada.

