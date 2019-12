Los acontecimientos más destacados de 2019

Las protestas en Cataluña provocaron la peor ola de violencia callejera en décadas en España. La posición del gobierno español es que los políticos fueron encarcelados por una conducta ilegal, no por sus ideas.

Guaido vs. Maduro

El año 2019 comenzó con un terremoto político en Latinoamérica. Brasil se desplazó a la extrema derecha liderada por Jair Bolsonaro. Populista estridente y admirador de Donald Trump se hizo con el poder izando la bandera de "tolerancia cero" con el crimen y la corrupción, pero fue criticado por opiniones misóginas, racistas y homófobas y por no proteger adecuadamente el Amazonas, devastado por una ola de incendios.

Go Matera

