Johnson opta por un valor seguro en el Banco de Inglaterra

Está considerado como un proeuropeo por la City, pero se ha mostrado neutral en el Brexit. En cada discurso al respecto ha dicho que la Autoridad de Conducta Financiera, su actual departamento, no tiene ninguna posición al respecto. Su nombramiento diluye la esperanza de que por primera vez fuera una mujer la gobernadora del Banco de Inglaterra.

Tom Nicholson/Pool via AP

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.