La intención de Johnson es la votar este mismo viernes el acuerdo alcanzado con Bruselas , sabiendo esta vez sí que contará con respaldo suficiente tras los 365 diputados conseguidos la semana pasada. De no haber sorpresas, el 31 de enero concluiría por fin una historia que ha acabado con la carrera de dos primeros ministros y con la paciencia de los británicos.

En Downing Street, el primer ministro Boris Johnson felicitaba este marte a su equipo y dejaba claras sus intenciones inmediatas: " Los votantes de este país han cambiado el Gobierno y nuestro partido para mejor" , decía Johnson. "Y ahora toca devolverles la confianza, trabajando a fondo para cambiar nuestro país. Y no deberíamos avergonzarnos en absoluto de decir que somos un Gobierno del pueblo o que este es un gabinete del pueblo. Y vamos a trabajar para cumplir con las prioridades del pueblo británico".

Tales son las ganas, que el Gobierno planea incluso sacar adelante una ley que impida la posibilidad de llevar el periodo de transición más allá de diciembre de 2020. Y es que una vez Reino Unido haya abandonado oficialmente el bloque comunitario, se abrirá una etapa en la que el país continuará integrado en las estructuras de la Unión Europea. Durante ese tiempo, Londres y Bruselas negociarán un nuevo pacto que regule su futura relación bilateral. Los pormenores de dicho pacto no están detallados en el tratado de salida.

ASSOCIATED PRESS

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.