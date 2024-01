Por Euronews en Español.

Dos años después de abandonar la Asamblea, el partido Partido Unionista Democrático ha decidido volver tras recibir garantías de que no habrá frontera comercial entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido.

PUBLICIDAD

El Gobierno del Reino Unido se dispone a modificar las leyes para el retorno del Parlamento regional de Stormont, en Belfast.

La entidad podría reanudar su actividad el sábado 3 de febrero, después de que Londres aceptara concesiones sobre los acuerdos comerciales posteriores al Brexit.

Dos años después de abandonar la Asamblea, el Partido Unionista Democrático ha decidido volver tras recibir garantías de que no habrá frontera comercial entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido.

Sin embargo, la consecuencia del cambio de opinión de la formación probritánica es que entrará en un Parlamento en el que Michelle O'Neill, del Sinn Féin, se convertirá en la primera nacionalista irlandesa al frente del Gobierno regional.

"Es la primera vez que el Sinn Féin entra como partido nacionalista, el mayor partido de Irlanda del Norte. Esto es una gran conmoción para los unionistas, incluidos muchos del DUP", declara el doctor Brian Feeney, comentarista político.

La llegada de la católica Michelle O'Neill al cargo de primera ministra otorga al nacionalismo irlandés la posición política dominante en Irlanda del Norte. En las calles de Belfast, la propuesta de reanudación del Parlamento ha sido bien acogida.

"Creo que será muy competente, pero necesitamos que todos nuestros políticos trabajen para nosotros", declara un ciudadano norirlandés.

"Ahora vemos más católicos que protestantes. Ese cambio se ha producido. Eso puede significar un primer ministro nacionalista, puede significar que dentro de 10 o 15 años nos planteemos un referéndum de la misma forma en que lo tuvo Escocia", señala otro ciudadano de Irlanda del Norte.

Compensar la labor del Sinn Féin en detrimento de los partidos unionistas

Algunos unionistas probritánicos consideran que Michelle O'Neill y el Sinn Féin están siendo recompensados por bombardear su camino a la mesa de negociaciones.

"En la moral de Irlanda del Norte, este es un cambio horrendo porque Michelle O'Neill es una señora que nos dice que no había alternativa a los asesinatos en masa, que no había alternativa a la calcinación de personas en hoteles, que no había alternativa a atrocidades como la de Enniskillen en el 'Día del Recuerdo', como la de Kingsmills, donde ciudadanos protestantes fueron obligados a bajar de un autobús y ejecutados porque eran protestantes", Jim Allister, fundador del partido Voz Unionista Tradicional del Ulster.

El futuro del Parlamento de Stormont, aquí en Belfast, depende ahora de que Bruselas y Londres introduzcan las modificaciones oportunas en el documento Marco de Windsor.

Con el Sinn Féin a punto de ocupar el puesto de primera ministra por primera vez en su historia, es de esperar que los llamamientos a favor de un referéndum para la unificación de Irlanda aumenten en los próximos años", declara Ken Murray, corresponsal de Euronews en Belfast, Irlanda del Norte.