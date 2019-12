24 horas después de conocer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoce la inmunidad como europarlamentario del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras -en prisión por sedición y malversación en el marco del procés- sigue habiendo dudas sobre el alcance de este dictamen y el efecto que tendrá en Carles Puigdemont y Toni Comín.

Euronews se ha puesto en contacto con la profesora de derecho de la Unión Europea en la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid), Ana María González Marín, y el catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), Víctor Ferreres Comella, para entender el dictamen del Tribunal Europeo.

¿Tiene Oriol Junqueras inmunidad correspondiente a su condición de eurodiputado?

En primer lugar, González sostiene que, para el Tribunal de Justicia Europeo, Junqueras adquirió su condición de eurodiputado el 13 de junio de 2019, tras las elecciones al Parlamento Europeo. Esto significa que efectivamente, el abogado del líder de ERC puede reclamar esa inmunidad.

Ambos expertos sostienen que, en la práctica, esto no es tan sencillo. “Entre los privilegios e inmunidades se encontraría el levantamiento de la medida de prisión provisional para permitir que Junqueras se desplazase al Parlamento Europeo, pero si el Tribunal Supremo estima que la medida de prisión provisional tiene que mantenerse tiene que enviar al Parlamento una solicitud”, explica González.

Ferreres matiza que mientras no haya pronunciamiento del Parlamento Europeo, la medida de prisión se mantiene en vigor.

Para la experta en derecho de la Unión Europea, inmunidad no significa en ningún caso impunidad: “El principio de inmunidad tiene como principal objetivo la protección del propio Parlamento Europeo como institución y no la de sus miembros. Si un eurodiputado es acusado de un delito no puede alegar inmunidad”.

¿Puede estar Oriol Junqueras, como eurodiputado, en prisión cumpliendo condena?

En opinión de González, es poco probable que el líder de ERC tome posesión de su escaño en el Parlamento Europeo: “Principalmente porque la sentencia del procés es firme y su condena de privación de libertad también. La sentencia del TJUE en ningún caso modifica este hecho”.

¿Tendría que pedir permiso el Tribunal Supremo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para mantener a Junqueras en prisión?

Los dos expertos zanjan la cuestión: “En ningún caso”.

Para el catedrático de la universidad Pompeu Fabra, una vez concluido el juicio, no era necesario obtener la autorización del Parlamento Europeo. “De acuerdo con la normativa europea, el europarlamentario goza, cuando se encuentra en el territorio de su país, de las prerrogativas propias de los miembros del parlamento de su país. De acuerdo con el Derecho español, interpretado por el Tribunal Supremo, no es necesario pedir suplicatorio al Parlamento para dictar sentencia penal, cuando ya se ha celebrado el juicio”.

Y añade que, el Supremo podía proceder a dictar la sentencia incluso aunque la prisión provisional se hubiera tenido que levantar.

El abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eyden, ha pedido que se anule la condena a Junqueras ¿la sentencia europea da pie a reabrir el juicio del procés?

La experta en Derecho de la Unión Europea niega esta posibilidad. “Las sentencias prejudiciales tienen efecto declarativo. El alcance de la inmunidad que establece el artículo 9 del Protocolo sobre privilegios e inmunidades de la Unión Europea no se extiende a sentencias firmes que, además, se desarrollan en un contexto jurídico diferente”.

En la misma línea, Ferreres recuerda que una sentencia que condena a inhabilitación implica la extinción del mandato de europarlamentario. “El Derecho europeo remite en ese punto al Derecho nacional. Junqueras dejará de ser europarlamentario en el momento en que adquiera firmeza la condena de inhabilitación impuesta por el Supremo”.

¿Cómo afecta esta sentencia al caso de Puigdemont y Comín?

Sobre los dos líderes independentistas, Ferreres asegura que la orden de detención en España sigue en vigor. “El Supremo puede mantener esta medida, pero solicitando de inmediato al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad”, explica en referencia al suplicatorio que puede pedir la justicia española, una petición a la Cámara para enjuiciar a uno de sus miembros.

“Mientras no se pronuncie el Parlamento, la orden judicial se puede mantener, lo que significa que podrían ser detenidos si ingresan en territorio español”, añade el catedrático.

¿Significa esta sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha corregido la Ley española?

Este no sería el caso, en palabras de González, la sentencia europea no trata en ningún caso de modificar las disposiciones nacionales. En referencia a la Ley electoral, “que es la que es la que supedita el cargo de eurodiputado a que Oriol Junqueras preste juramento a la Constitución para poder acceder a su escaño y, en concreto, desplazarse a Luxemburgo para ello”, subraya.