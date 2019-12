Advirtiendo que la inmunidad no puede convertirse en refugio generador de impunidad, dice el documento.

Este lunes, la Fiscalía reconoció a través de un documento que el ex vicepresidente de la Generalitat, había adquirido la condición de miembro de la Eurocámara el pasado 13 de junio, un día después de que finalizara el juicio del procès.

Ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras.

