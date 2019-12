Debe formar Gobierno lo antes posible para calmar el descontento popular. No lo tendrá fácil, el país, que arrastra un endeudamiento del 148% del PIB, sufre su peor crisis económica desde que acab ó la guerra civil.

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.