Auatralia conmocionada por los incendios forestales

Morrison, admitió el nexo entre los centenares de incendios que arden en Australia y el cambio climático. Rechazó las demandas para que su Gobierno modifique su política medioambiental. "Creo que donde los incendios fueron menores la semana pasada, no eran como son están hoy. Por lo tanto, creo que sería injusto decir que los incendios de los últimos días han sido los mismos que la semana pasada. Pero, sin embargo, yo entiendo la ansiedad que ha provocado y es por eso que me complace estar de vuelta para afrontarlo ".

L as temperaturas en algunos puntos del país han superado los 47 grados centígrados.

Joel Carrett/AAP Images via AP

Go Matera

