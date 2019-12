Igualadísima primera vuelta en las elecciones presidenciales de Croacia, donde ninguno de los candidatos ha obtenido la mayoría absoluta.

Con prácticamente un 30% de los votos, el exprimer ministro Zoran Milanovic lideró la primera ronda. Como se esperaba, el socialdemócrata se enfrentará en la segunda y definitiva vuelta a la actual presidenta, la conservadora Kolinda Grabar-Kitarovic, que obtenía por su parte un 27% de apoyo en las urnas.

"En las próximas dos semanas lucharé por convencer a cada persona", decía Milanovic tras conocer los resultados, "porque el interés de Croacia sea prioritario y porque podamos ser una buena comunidad civil entre todas las personas que vivimos en Croacia. Todos diferentes, pero iguales. Quiero un país en el que todos seamos iguales", insistía el candidato de izquierda.

Grabar-Kitarovic, favorita

A pesar de su victoria en primera ronda está por ver que sea Milanovic el que finalmente se haga con la presidencia, ya que Grabar-Kitarovic podría revalidar el cargo con el apoyo del independiente Miroslav Skoro, su rival por la derecha.

"Quiero felicitar no a mis oponentes, no los llamaré así, sino a mis compañeros candidatos por los resultados que han obtenido hoy", decía la candidata conservadora. "Y quiero dar las gracias especialmente a los votantes que me han dado su confianza y que me han permitido alcanzar una segunda vuelta en el camino hacia la victoria final".

Skoro, apoyado por varias formaciones de ultraderecha, obtuvo por su parte un 24%, no muy lejos de la actual presidenta. Las elecciones presidenciales se decidirán el próximo cinco de enero, y coinciden con un momento histórico para el país: y es que el próximo uno de enero, Croacia asume por primera vez la presidencia de la Unión Europea.