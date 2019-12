París no da tregua a los paros en el trasporte

Por un lado, el Ejecutivo quiere estar abierto al debate, sin dejar de ser firme en los puntos clave de la reforma, en particular la abolición de los regímenes especiales.

La semana pasada, las negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos no lograron resolver el conflicto.

"Hay huelgas todo el tiempo, ésta no es la primera. Ya hubo huelgas el año pasado, y los años anteriores. Sinceramente creo que hay otras formas de hacer las cosas que no sea penalizando a todo el mundo", clama otro ciudadano francés de la capital.

Este lunes se cumple el decimonoveno día de la huelga de transporte. Las movilizaciones se han reducido en número e intensidad, pero no se descarta que la tregua firmada con los sindicatos se rompa, dejando en tierra a muchos pasajeros para los días de Navidad y el fin de semana.

Los trabajadores en huelga del sector ferroviario han impedido a los pasajeros abordar uno de los pocos subterráneos que funcionan en la capital, ya que opera con trenes automatizados que no necesitan conductores.

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.