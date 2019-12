Protestas por todo el mundo por la libertad política y contra la desigualdad

"Sólo queremos decirle al gobierno que su sistema no es bueno" afirma uno de los participantes en las protestas, "y decirle al gobierno chino que su sistema no puede controlar a los ciudadanos de Hong Kong".

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.